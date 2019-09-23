Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне. В интервью украинскому интернет-изданию "Гордон" он заявил, что видит в таком подходе "потенциальную выгоду" для Киева.

В ходе беседы Волкеру был задан вопрос, насколько верна озвученная недавно некоторыми политиками идея о том, что готовящаяся встреча в "нормандском формате" может не оправдать возлагаемых на нее президентом Владимиром Зеленским надежд, так как, по сути, он будет на ней одновременно противостоять трем лидерам - Владимиру Путину, Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.

"Лично я не верю, что президент Макрон или канцлер Меркель настроены против Украины, - сказал в ответ американский дипломат. - Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией".

По словам Волкера, это не значит, что такие контакты не могут сопровождаться другими форматами. "Нормандский формат" также подходит, - продолжал он. - Однако состоявшийся недавно обмен [удерживаемыми лицами между РФ и Украиной] произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение стало возможным. То есть есть свои преимущества прямого контакта. Но все должно быть в контексте".