Посол Ирана заявил, что британский танкер Stena Impero может свободно покинуть страну

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), освобожден и может покинуть Иран. Об этом написал в понедельник вечером на своей странице в Twitter посол Ирана в Соединенном Королевстве Хамид Баединежад.

"После завершения юридических и судебных процедур танкер Stena Impero под британским флагом теперь может свободно покинуть Иран", - написал посол.

Ранее в понедельник представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что все юридические формальности, необходимые для освобождения танкера, улажены. При этом ни он, ни Баединежад не уточнили, когда именно судно покинет иранский порт.