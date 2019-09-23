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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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Посол Ирана заявил, что британский танкер Stena Impero может свободно покинуть страну

Ранее представитель иранского правительства сообщил, что все юридические формальности, необходимые для освобождения танкера, улажены
Британский танкер Stena Impero Hasan Shirvani/Mizan News Agency via AP
Описание
Британский танкер Stena Impero
© Hasan Shirvani/Mizan News Agency via AP

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), освобожден и может покинуть Иран. Об этом написал в понедельник вечером на своей странице в Twitter посол Ирана в Соединенном Королевстве Хамид Баединежад.

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"После завершения юридических и судебных процедур танкер Stena Impero под британским флагом теперь может свободно покинуть Иран", - написал посол.

Ранее в понедельник представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что все юридические формальности, необходимые для освобождения танкера, улажены. При этом ни он, ни Баединежад не уточнили, когда именно судно покинет иранский порт.

Теги
ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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