Уругвай выйдет из договора о военной помощи в случае его приминения против Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сентября. /ТАСС/. Уругвай выйдет из Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), если подписавшие его страны одобрят военные действия в отношении Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД республики Родольфо Нин Новоа в интервью газете La Republica, опубликованном в понедельник.

"Мы будем выступать против применения этого механизма, по крайней мере в его самой радикальной форме, так это будет прямым вмешательством в венесуэльский конфликт", - сказал министр.

"Если голосование приведет к последствиям, которые, как кажется, оно может иметь, мы выступим против и выйдем из соглашения", - отметил Нин Новоа. Он добавил, что МДВП не должен применяться, когда "группа стран решила вторгнуться в другую страну, которая не ведет войну".

11 сентября по итогам встречи в Вашингтоне Организация американских государств согласилась обсудить механизм применения против Каракаса МДВП, который позволяет задействовать широкий спектр мер, включая международное военное участие. Главы МИД стран, подписавших договор, собираются обсудить ситуацию 23 сентября в Нью-Йорке.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.