Макрон: необходимо $10 млрд для компенсации отказа США от инициатив по климату

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо изыскать $10 млрд, чтобы компенсировать издержки отказа США от инициатив по климату. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН.

"Великобритания, Германия и Франция решили удвоить свои взносы в Зеленый фонд. Франция внесет $1,5 млрд в фонд. Норвегия удвоила свои взносы. Вчера Дания и Швеция, а теперь и Нидерланды, присоединились к странам, которые увеличат свои взносы, - отметил он. - Сейчас насчитывается $7 млрд, тогда как цель - $10 млрд, чтобы компенсировать отход от этой инициативы США".

При этом Макрон допустил, что США могут сделать какие-нибудь заявления на сессии ГА ООН. "Я призываю всех тех, кто это не сделал, увеличить свои взносы, я знаю, что наши японские друзья могут об этом объявить, знаю, что эмир Катара готовится сделать важное заявление", - подчеркнул французский президент.

Кроме того, Макрон призвал "прекратить инвестировать в проекты тех стран, которые способствуют выбросам парниковых газов".