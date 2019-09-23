Миллиардер Блумберг отметил, что Трамп все-таки появился на саммите ООН по климату

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг акцентировал внимание на том, что президент США Дональд Трамп нашел время и появился на саммите ООН по климату в понедельник в штаб-квартире Объединенных Наций, не ограничившись присутствием на заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном проблеме преследований в мире по принципу вероисповедания.

"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за то, что он пришел сегодня в Объединенные Нации. Будем надеяться на то, что наши дискуссии здесь будут полезными для него, когда он будет формировать политический курс [США] по климату", - отметил Блумберг, которого участники саммита ООН по климату наградили аплодисментами. Согласно трансляции ООН, Трамп действительно приехал рано и успел заглянуть в зал, где проходит саммит по климату.

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 годы занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и филантроп. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. По состоянию на конец декабря прошлого года журнал Forbes оценивает его капитал в более чем $42 млрд.

Трамп не участвовал в сессии саммита Группы семи (G7), посвященной климату, и провел вместо этого двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на саммите G7. Как информировала телекомпания CNN в минувшую субботу, президент США не собирался присутствовать на саммите ООН по климату. Вместо Трампа на это мероприятие направлена заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. По его словам, договор перераспределяет богатства Соединенных Штатов в пользу других стран.