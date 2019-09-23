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Кризис в Сирии

США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев

По данным американского министерства внутренней безопасности, на территории страны этим статусом пользуются около 7 тыс. сирийцев

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь на 18 месяцев продлевают для сирийцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макэлинэна.

В нем отмечается, что особое положение продлено до 31 марта 2021 года. "После тщательной оценки ситуации на местах я принял решение, что есть необходимость продлить действие статуса "временно защищенных лиц" для [граждан] Сирии. Очевидно, что условия, из-за которых был введен режим для Сирии, продолжают существовать, поэтому продление [статуса] гарантируется регламентом", - подчеркнул и.о. министра.

В начале прошлого года ведомство продлило этот статус до 30 сентября 2019 года.

По данным министерства, на территории США статусом "временно защищенных лиц" пользуются около 7 тыс. сирийцев.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

В настоящее время этим статусом наделены граждане Гаити, Гондураса, Йемена, Сальвадора, Непала, Никарагуа, Сирии, Судана, Сомали и Южного Судана.

Теги
СомалиСуданГаитиСШАНепалСирияЙеменГондурасНикарагуаКризис в СирииЮжный СуданСальвадор
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