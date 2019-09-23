Трамп заявил, что США ждут от украинских властей активной борьбы с коррупцией

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что новый президент Украины Владимир Зеленский активизирует борьбу с коррупцией в стране, это является одним из условий предоставления Киеву американской финансовой помощи. Соответствующее заявление сделал в понедельник президент США Дональд Трамп в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Говоря о состоявшемся в июле телефонном разговоре с Зеленским, Трамп отметил: "Это был прекрасный разговор". Остановившись на содержании беседы, он отметил: "Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет честной".

"Думаю, при новом президенте на Украине все будет гораздо честнее. И мы на это рассчитываем. Если мы поддерживаем страну, мы хотим быть уверены, что она честна. Очень важно говорить о коррупции", - подчеркнул американский лидер.

"Зачем давать стране деньги, если мы считаем, что она погрязла в коррупции? Одна из причин, по которой был избран новый президент, состоит в том, что он должен покончить с коррупцией. Так что очень важно время от времени говорить о коррупции", - добавил Трамп.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.