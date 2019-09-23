Макрон объявил о встречах с Трампом и Роухани на полях саммита ООН 24 сентября

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел первую встречу, посвященную иранскому кризису, с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита по климату ООН в понедельник и планирует встретиться с ним и иранским лидером Хасаном Роухани 24 сентября. Об этом сам Макрон рассказал журналистам после своего выступления на открытии мероприятия.

"Мы уже провели первую неформальную встречу, посвященную этому, на полях саммита сегодня утром. И я снова пообщаюсь с президентом Роухани и президентом Трампом завтра", - сказал Макрон, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что "Франция ведет упорную работу, чтобы добиться решения и избежать эскалации" ситуации в регионе. "Эти встречи позволят создать более широкие рамки, чем те, что были несколько недель назад. И это позволит проводить дальнейшую работу по деэскалации и обеспечению ядерной сделки", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, может нести ответственность за удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, Макрон заявил, что на данный момент нельзя на 100% быть уверенным в этом вопросе, но добавил, что "на данный момент существует множество признаков, указывающих на то, что эта атака была совершена государством". Примечательно, что в беседе с журналистами в самолете по дороге на саммит он назвал этот удар при помощи группы беспилотников "военным актом нового вида", призвав вместе с тем к осторожности в определении ответственных за него.

Ранее Трамп не стал отрицать возможность встречи с Роухани в ООН, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. В воскресенье глава вашингтонской администрации заявил, что у него нет намерений встречаться с Роухани, однако добавил, что "ничего никогда полностью не исключается".