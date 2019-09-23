Трамп заявил о готовности стать посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о готовности стать посредником между Индией и Пакистаном по ситуации вокруг Кашмира, если обе стороны этого пожелают. Глава вашингтонской администрации выступил с таким заявлением перед встречей с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Журналисты спросили американского лидера, готов ли он выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира. "Конечно, я был бы готов помочь, если Пакистан и Индия того пожелают. Я готов, хочу и могу [стать посредником]. Это сложный [кашмирский] вопрос, если обе [страны] захотят, я буду готов это сделать", - ответил президент. "Я думаю, из меня выйдет весьма хороший третейский судья", - считает Трамп.

В свою очередь Хан, как сообщает Пакистанская радиовещательная корпорация, призвал США положить конец гуманитарному кризису в Кашмире.

Он уже неоднократно предлагает Нью-Дели и Исламабаду свою помощь. В конце августа на полях проходившего во французском Биаррице саммита G7 индийский премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с американским лидером заявил, что Индия и Пакистан способны самостоятельно решать возникающие между ними проблемы, посредничество третьих стран не требуется.

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.

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