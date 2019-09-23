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Трамп и Дуда подписали декларацию о деталях расширения военного присутствия США в Польше

По словам американского президента, это соглашение не означает, что США видят угрозу со стороны России

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

"Мы подписываем совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. <...> Мы изучали это в течение многих лет, теперь это делается", - сказал американский лидер журналистам. При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты, вероятно, переместят своих военных в Польшу из других стран Европы. "Скорее всего, мы перебросим военных из других мест в Европе, а не будем направлять туда новый контингент", - уточнил Трамп.

Президента США также спросили, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что Соединенные Штаты видят угрозу со стороны России. "Нет, совсем так не думаю", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

Дополнительно тысяча военнослужащих

Детали заключенного между Польшей и США соглашения опубликовало после его подписания польское Бюро национальной безопасности. В документе указано, что стороны продолжают "работу над планом укрепления военных связей между Польшей и США, а также американских возможностей обороны и сдерживания в Польше". "Эти возможности в настоящее время включают в себя около 4,5 тыс. военнослужащих США на ротационной основе. Подчеркивается, что это непрерывное присутствие в ближайшем будущем увеличится на около 1 тыс. представителей дополнительного военного персонала США", - говорится в документе.

Центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран, разместится в Дравско-Поморске. В Познани будет дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США, а во Вроцлаве - авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз - штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения, которые также будут использовать объект в Люблинце.

"Кроме того, Польша и США ведут широкий диалог о наиболее подходящем месте в Польше для боевой группы бронетанковой бригады. Эти дискуссии продолжаются, отражая тесное оперативное и стратегическое сотрудничество между Польшей и США", - отмечается в тексте декларации.

В Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе - американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (22:55 мск) - добавлены подробности.

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