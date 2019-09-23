Трамп назвал позитивным намерение Ирана помочь прекратить конфликт в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Высказывания Ирана о готовности содействовать прекращению конфликта в Йемене являются важным позитивным заявлением. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Нью-Йорке, где в эти дни начинаются общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главу вашингтонской администрации попросили прокомментировать заявление главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который объявил о готовности к переговорам по урегулированию ситуации в Йемене. "Это важное позитивное заявление, если он так сказал. Я этого не слышал, - ответил Трамп. - У меня здесь было много различных встреч и переговоров".

"То, что вы [журналист] говорите в отношении Йемена, мне тоже понравилось. Мы этого не слышали. Это весьма позитивно", - заключил президент.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают западные специалисты, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.