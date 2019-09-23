Трамп: США работают с Польшей над предоставлением ее гражданам безвизового въезда

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Вашингтон работает с Варшавой над предоставлением польским гражданам возможности безвизового въезда на территорию Соединенных Штатов. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Нью-Йорке, где в эти дни начинаются общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы вместе работаем над предоставлением безвизового режима Польше. В данный момент мы работаем над структурой [соглашения]", - сказал Трамп.

"Вы можете передать польскому народу, что президент Трамп добьется того, чего [до него] никто не смог сделать", - сказал американский лидер, обращаясь к президенту Польши.

В начале сентября американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут соблюдены все необходимые критерии.