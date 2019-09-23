Джонсон опроверг сообщения о нецелевом выделении бюджетных средств своей подруге

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг сообщения британских СМИ о том, что, занимая пост мэра Лондона в 2008-2016 годах, он допустил нецелевое расходование государственных бюджетных средств. Об отсутствии каких-либо злоупотреблений глава британского кабинета министров, прибывший в понедельник в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Я могу с уверенностью сказать, что все, что мы делали для продвижения [имиджа] Лондона и интересов лондонского бизнеса в мире, делалось в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики", - заявил Джонсон. На пути в Нью-Йорк он шесть раз уходил от посвященных этой теме вопросов, которые задавали журналисты из его пула.

По данным газеты The Sunday Times, американский предприниматель Дженифер Акури, подруга Джонсона, получила около £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса в то время, когда Джонсон был лондонским градоначальником. Как сообщило издание 22 сентября, компании Акури, специализировавшейся на сфере высоких технологий, получили в 2013-2014 годах ряд грантов от британского государства и организации, которую Джонсон курировал в качестве мэра Лондона. Деньги выделялись для поддержки иностранных бизнесменов, начинающих или ведущих деятельность в Соединенном Королевстве.

Помимо этого, по информации газеты, Акури под давлением Джонсона включили в три организованных мэрией Лондона поездки британских деловых делегаций, в том числе в Малайзию, Израиль и США. При этом собеседники The Sunday Times указывали на то, что компании Акури не подходили под условия, выполнение которых было необходимо для того, чтобы она вошла в делегацию. Британские СМИ также писали о том, что Джонсон сам нередко посещал вечерами расположенную в центре Лондона квартиру Акури, в прошлом работавшей в модельном бизнесе.

Оппозиционная Лейбористская партия уже призвала провести расследование и выяснить, имело ли место нецелевое использование средств с ведома Джонсона.