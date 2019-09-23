В Госдепе заявили о стремлении США к всеобъемлющим переговорам с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вести с Ираном всеобъемлющие переговоры, в которые должны быть включены такие темы, как ядерная и ракетная программы, а также борьба с терроризмом. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке.

"Соединенные Штаты хотят всестороннего диалога с Ираном, который включил бы в себя ядерную сделку, ракетную программу и [приписываемую Вашингтоном Ирану] поддержку терроризма", - сказал спецпредставитель, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.