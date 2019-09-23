Зариф заявил, что военно-морские учения Ирана, России и КНР не являются враждебным актом

ТАСС, 23 сентября. Военно-морские учения с участием Ирана, России и Китая, которые планируется провести в северной части Индийского океана и Оманском заливе, не являются проявлением враждебности по отношению к какой-либо стране. Об этом заявил глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник в интервью телеканалу CNN.

"Это не враждебный акт по отношению к какой-либо стране, - сказал он. - Это первый раз, когда мы проводим совместные военные учения. Но это не является чем-то вроде построения коалиции для войны. Это лишь участие в дружеских мероприятиях двух наших ближайших партнеров".

21 сентября глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки объявил, что его страна "в скором времени" впервые после Исламской революции проведет военно-морские учения совместно с Россией и Китаем. По его словам, учения пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Другие подробности пока не приводятся.