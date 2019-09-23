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Генассамблея ООН - 2019

СМИ: президент Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Ранее агентство IRNA сообщало, что значительная часть делегации Хасана Роухани не получила визы в США

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в понедельник в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что одной из главных задач президента является презентация инициативы Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе, в которой могут принять участие все страны Персидского залива.

В воскресенье агентство IRNA сообщило, что значительная часть делегации Роухани не получила визы в США.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН. До этого момента участие Роухани и Зарифа в работе Генассамблеи было под вопросом.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад ДжавадГенассамблея ООН - 2019
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