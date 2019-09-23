Трамп заявил, что мог бы получить Нобелевскую премию, если бы она присуждалась честно

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что мог бы получить Нобелевскую премию мира за многие свои действия, если бы она, по его словам, присуждалась справедливо. Об этом он заявил в понедельник перед встречей с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом в Нью-Йорке, где в эти дни начинаются общеполитические прения 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Один из журналистов, обращаясь к Трампу, отметил, что тот мог бы быть удостоен этой награды, если бы ему удалось решить проблему Кашмира. "Думаю, я бы получил Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее выдавали справедливо, чего они не делают", - сказал американский лидер.

При этом он отметил, что предыдущий глава вашингтонской администрации Барак Обама получил Нобелевскую премию в начале своего президентства. "Они дали одну Обаме сразу, когда он стал президентом, он понятия не имел, почему получил ее. И знаете, что? Это единственная вещь, в которой я с ним согласен", - добавил президент США.

Обама стал лауреатом Нобелевской премии в 2009 году "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничество между народами". Нобелевский комитет отметил также его "видение мира без ядерного оружия и работу в этих целях".