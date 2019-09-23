Участники съезда лейбористов проголосовали против изменения политики партии по Brexit

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Участники съезда оппозиционной Лейбористской партии Великобритании проголосовали против изменения партийной политики по вопросу о Brexit. В ходе транслировавшегося в прямом эфире голосования было решено, что партия пока не будет безоговорочно выступать за сохранение членства страны в составе Евросоюза.

В настоящий момент Лейбористская партия призывает к проведению референдума, в ходе которого британцам будет вновь предложено ответить на вопрос о том, должно ли королевство покидать ЕС. Лейбористы обещают провести подобный референдум, если придут к власти в ходе досрочных выборов в парламент. Сейчас партия остается нейтральной в вопросе о дальнейшей судьбе страны и на референдуме намерена исходить из того, насколько вероятным будет выглядеть заключение выгодной для королевства сделки с Брюсселем. Такова позиция лидера лейбористов Джереми Корбина, который заявляет, что, возглавив правительство, потратит три месяца на переговоры с Брюсселем, а затем вместе с партией решит, как следует ответить на главный вопрос повторного референдума.

Тем не менее в ходе съезда против Корбина выступил целый ряд видных представителей партии, включая мэра Лондона Садика Хана и членов теневого кабинета лейбористов - "министра иностранных дел" Эмили Торнберри и "министра по вопросам Brexit" Кира Стармера. Они заявили, что в случае проведения референдума партия должна безоговорочно выступить против Brexit и поддержать сохранение членства страны в ЕС.

"Я уверена, что мы должны день и ночь добиваться того, чтобы Великобритания во что бы то ни стало осталась в Евросоюзе", - заявила Торнберри в своей речи перед участниками съезда.

По сути это было открытым выступлением против лидера лейбористов, однако в ходе голосования делегаты не поддержали предложения теневого "главы Форин-оффиса" и ее сторонников. К председательствовавшей в ходе голосования Уэнди Николс возникло много вопросов, так как она не настояла на проведении письменного голосования, удовлетворившись лишь беглым подсчетом поднятых рук. Делегаты съезда также поддержали выгодное Корбину предложение о том, что партийная политика пока останется нейтральной, но будет вновь пересмотрена на внеочередной конференции, если лейбористы возглавят правительство после выборов.

Британские СМИ много пишут о кризисе, который главная оппозиционная партия страны переживает из-за серьезных разногласий в рядах ее руководства. Противники Корбина обвиняют его в проведении половинчатой политики по Brexit и захвате власти в партии, а также игнорировании интересов страны. При этом лейбористы также серьезно отстают от своих главных соперников консерваторов в опросах общественного мнения.