СМИ: сайт Би-би-си заблокирован в Египте за недостоверное освещение протестов в стране

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Государственный медиарегулятор Египта объявил о блокировке информационных сайтов британской вещательной корпорации Би-би-си и некоторых других телестанций за недостоверное освещение протестов в стране, сообщил в понедельник новостной портал Al-Ahram.

По словам главы Высшего совета по регулированию СМИ Макрама Мухаммеда Ахмеда, "орган официально не уведомляли о блокировке", но, подтвердил он, ограничительная мера последовала после того, как Би-би-си и некоторые другие СМИ "допустили недостоверность при освещении ограниченных протестов и пикетов в стране в пятницу и субботу". Согласно данным интернет-мониторинговой группы Netblocks, заблокированными оказались сайты BBC news, базирующегося в США канала Al-Hurra, а также мессенджер социальной сети Facebook.

В субботу Государственная служба информации призвала всех аккредитованных в стране журналистов и действующие в Египте СМИ "придерживаться профессиональных стандартов журналистики при освещении событий в стране, не публиковать недостоверную информацию и не рассматривать социальные сети в качестве источника информации при написании репортажей".

В минувшие выходные в разных городах страны, включая Каир, Александрию, Суэц, Думьят и Эль-Мансуру прошли антиправительственные пикеты, которые были разогнаны полицией. Десятки человек задержаны.

С призывами к египтянам выйти в пятницу на улицы за несколько дней до этого обратился египетский бизнесмен Мухаммед Али. Проживающий сейчас в Испании, а до этого многие годы работавший подрядчиком по контрактам вооруженных сил страны, он через интернет открыто обвинил армию в коррупции. Его разоблачения набрали огромные просмотры в социальных сетях. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси публично ответил на обвинения бизнесмена, назвав их лживыми и недостоверными.