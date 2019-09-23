Британия, Франция и Германия считают, что за нападением на саудовские НПЗ стоит Иран

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН по итогам встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали", - отмечается в коммюнике, поступившем в ТАСС.