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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Британия, Франция и Германия считают, что за нападением на саудовские НПЗ стоит Иран

По мнению лидеров трех стран, "другого правдоподобного объяснения нет"
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© AP Photo/Amr Nabil

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН по итогам встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали", - отмечается в коммюнике, поступившем в ТАСС.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияФранцияСаудовская АравияДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльАтаки на предприятия Saudi Aramco
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