В США заявили, что ООН может назвать виновных в атаках на объекты в Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. ООН вполне вероятно объявит о том, кто стоит за нападениями на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке.

"Вполне вероятно, что ООН сможет объявить о происхождении этих атак", - сказал спецпредставитель, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что США "будут очень осторожны" в вопросе публикации данных по этой атаке.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.