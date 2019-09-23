Нетаньяху и Ганц обсудили продвижение к коалиции единства

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц обсудили в понедельник в резиденции президента страны Реувена Ривлина возможность создания правительства единства по итогам состоявшихся 17 сентября выборов. Об этом говорится в совместном заявлении партий, распространенном по итогам трехсторонних переговоров.

"По просьбе президента Нетаньяху и Ганц обсудили пути продвижения к единству", - говорится в документе. Государственное израильское радио Kan сообщает, что встреча длилась более двух часов. Ривлин после первого часа покинул комнату, оставив Нетаньяху и Ганца вдвоем, но вернулся к столу переговоров за несколько минут до их завершения. По данным радиостанции, на вторник запланирована встреча команд переговорщиков партии "Ликуд" и блока "Кахоль-Лаван", а Ривлин пригласил Нетаньяху и Ганца встретиться 24 сентября еще раз в его резиденции в Иерусалиме.

Ривлин в понедельник завершил двухдневные консультации с представителями прошедших в Кнессет (парламент) 22-го созыва партий по определению политика, которому он по закону должен поручить формирование правительственной коалиции. Нетаньяху на пост премьера рекомендовал президенту блок правых и религиозных партий из 55 депутатов, 54 парламентария, включая 10 из "Объединенного арабского списка", высказались за кандидатуру Ганца.

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка по меньшей мере 61 из 120 депутатов Кнессета. Ривлин вскоре после выборов высказался за формирование широкой коалиции единства и пообещал сделать все возможное, чтобы у Израиля появилось правительство и не было необходимости идти на очередные повторные выборы, которые могут стать уже третьими за 12 месяцев.