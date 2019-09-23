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Атаки на предприятия Saudi Aramco

В США призвали сдерживать Иран, поскольку иное грозит войной на Ближнем Востоке

Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, от региональной войны на Ближнем Востоке "нас отделяет один ракетный удар"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Европу и мировое сообщество в целом к активному сдерживанию Ирана, поскольку мягкая политика в отношении Тегерана грозит, по мнению Вашингтона, началом войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая в понедельник в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке.

"Я это говорю уже больше года: от региональной войны [на Ближнем Востоке] нас отделяет один ракетный удар", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"И мы будем аккумулировать риск региональной войны, если не восстановим сдерживание, если примем культуру в основном бездействия и проглатывания ответных действий Ирана <...> Мы повышаем риск [возникновения] регионального конфликта", - утверждал американский дипломат.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияФранцияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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