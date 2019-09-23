В США призвали сдерживать Иран, поскольку иное грозит войной на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Европу и мировое сообщество в целом к активному сдерживанию Ирана, поскольку мягкая политика в отношении Тегерана грозит, по мнению Вашингтона, началом войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая в понедельник в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке.

"Я это говорю уже больше года: от региональной войны [на Ближнем Востоке] нас отделяет один ракетный удар", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"И мы будем аккумулировать риск региональной войны, если не восстановим сдерживание, если примем культуру в основном бездействия и проглатывания ответных действий Ирана <...> Мы повышаем риск [возникновения] регионального конфликта", - утверждал американский дипломат.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.