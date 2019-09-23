Демократы в Конгрессе потребовали у администрации документы о контактах Трампа с Украиной

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Председатели трех комитетов в Палате представителей Конгресса США направили в понедельник письмо госсекретарю США Майклу Помпео, в котором потребовали предоставить документы, касающиеся утверждений о попытках президента США Дональда Трампа оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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Письмо подписали председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд). "Попытки привлечь иностранное действующее лицо к вмешательству в американские выборы подрывают наш суверенитет, демократию и конституцию, которые президент обязан сохранять и защищать", - заявили конгрессмены.

В случае отказа предоставить документы они угрожают затребовать их с помощью повестки. Отказ выполнить требование повестки Конгресса считается в США неуважением к законодательному органу и может преследоваться в суде.