{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Демократы в Конгрессе потребовали у администрации документы о контактах Трампа с Украиной

В случае отказа предоставить документы они угрожают затребовать их с помощью повестки

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Председатели трех комитетов в Палате представителей Конгресса США направили в понедельник письмо госсекретарю США Майклу Помпео, в котором потребовали предоставить документы, касающиеся утверждений о попытках президента США Дональда Трампа оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

На эту тему
"Охота на ведьм" по-украински. В чем обвиняют друг друга Трамп и Байден?

Письмо подписали председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд). "Попытки привлечь иностранное действующее лицо к вмешательству в американские выборы подрывают наш суверенитет, демократию и конституцию, которые президент обязан сохранять и защищать", - заявили конгрессмены.

В случае отказа предоставить документы они угрожают затребовать их с помощью повестки. Отказ выполнить требование повестки Конгресса считается в США неуважением к законодательному органу и может преследоваться в суде.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
Трамп заявил, что США не нужен посредник для ведения переговоров с Ираном
Глава Белого дома по существу допустил проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани
Читать полностью