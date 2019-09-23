СМИ: власти Мексики намерены провести массовые сокращения чиновников в 2020 году

МЕХИКО, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Мексики хочет в 2020 году сократить более четырех тысяч госслужащих в шести министерствах. Такое предложение содержится в проекте бюджета на будущий год, который в настоящее время рассматривают члены нижней палаты парламента, сообщила в понедельник газета El Sol de México.

По ее данным, планы властей затрагивают министерства финансов, транспорта и связи, экономики, энергетики, сельского хозяйства и туризма. Таким образом правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора собирается продолжить реализацию своих планов по сокращению расходов на содержание государственного аппарата. В 2018 году в Мексике насчитывалось около 1,7 млн федеральных чиновников.

Лопес Обрадор вступил в должность президента 1 декабря 2018 года на шестилетний срок. Победив на выборах в июле 2018 года, политик объявил, что на новом посту будет получать на 40% меньше, чем его предшественник Энрике Пенья Ньето. При этом он неоднократно подчеркивал, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем глава государства.