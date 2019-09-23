{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: власти Мексики намерены провести массовые сокращения чиновников в 2020 году

В 2018 году в стране насчитывалось около 1,7 млн федеральных чиновников

МЕХИКО, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Мексики хочет в 2020 году сократить более четырех тысяч госслужащих в шести министерствах. Такое предложение содержится в проекте бюджета на будущий год, который в настоящее время рассматривают члены нижней палаты парламента, сообщила в понедельник газета El Sol de México.

По ее данным, планы властей затрагивают министерства финансов, транспорта и связи, экономики, энергетики, сельского хозяйства и туризма. Таким образом правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора собирается продолжить реализацию своих планов по сокращению расходов на содержание государственного аппарата. В 2018 году в Мексике насчитывалось около 1,7 млн федеральных чиновников.

Лопес Обрадор вступил в должность президента 1 декабря 2018 года на шестилетний срок. Победив на выборах в июле 2018 года, политик объявил, что на новом посту будет получать на 40% меньше, чем его предшественник Энрике Пенья Ньето. При этом он неоднократно подчеркивал, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем глава государства.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
Трамп заявил, что США не нужен посредник для ведения переговоров с Ираном
Глава Белого дома по существу допустил проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани
Читать полностью