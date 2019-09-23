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Генассамблея ООН - 2019

Трамп заявил, что поднимет тему Ирана во время своей речи в ООН

По словам американского президента, удалось добиться "невероятного успеха"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что поднимет тему Ирана во время своего выступления в ООН. Такое заявление он сделал, отвечая в понедельник на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы будем говорить об Иране, о многих вещах, которые мы делаем. Мы добились невероятного успеха", - заявил американский лидер. "Мы сейчас оказываем на них большое давление. Большее давление, чем когда-либо", - подчеркнул он. "Очень много всего происходит в отношении Ирана сейчас, больше, чем об этом знают СМИ", - отметил Трамп. "Завтра я немного расскажу об этом", - добавил президент США.

Теги
СШАИранСингапурТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2019
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