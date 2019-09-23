Зариф оставил в силе предложение расширить инспекции МАГАТЭ в обмен на снятие санкций США

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Тегеран сохраняет в силе предложение в адрес Вашингтона в обмен на снятие экономических санкций предоставить расширенный доступ к иранским ядерным объектам для проведения инспекций. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании CNN министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, участвующий в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ему задали вопрос, готов ли он повторно предложить США ратифицировать так называемый Дополнительный протокол к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Данный протокол предполагает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране, а также более широкую и тщательную инспекцию уже имеющихся объектов.

"Да, мы предлагали это и это предложение остается в силе, если Соединенные Штаты через Конгресс снимут санкции и таким образом сделают сейчас то, что должны были сделать [при невыходе из СВПД] в 2023 году", - ответил глава МИД Ирана. "Мы готовы [выполнить свою часть обязательств], если президент Трамп серьезно настроен дать согласие на постоянную программу мирного освоения атома и постоянный мониторинг иранских ядерных объектов за счет наиболее инклюзивного механизма инспекций МАГАТЭ. В обмен Трампу следует сделать то, что, по его словам, он готов сделать: обратиться в Конгресс, ратифицировать [Дополнительный протокол] и снять санкции", - пояснил Зариф.

Согласно условиям СВПД, данный протокол должен быть утвержден иранским парламентом к 2023 году, то есть спустя восемь лет после заключения сделки по атому. Зариф подтвердил, что Тегеран готов ратифицировать документ до 2023 года в случае, если США отменят введенные экономические санкции.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. По версии иранской стороны, участники соглашения не в полной мере исполняют свои обязательства в его экономической части, поэтому сделка в нынешнем виде не имеет смысла.