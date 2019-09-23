Неделя высокого уровня откроется на ГА ООН с выступлений Гутерриша, Болсонару и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Нью-Йорк для участия в саммите по климату и других мероприятиях, но на ГА выступать будет глава МИД Хайко Маас. От приезда в США воздержался президент Венесуэлы Николас Мадуро, выразив таким образом свое отношение к агрессивной политике Вашингтона по отношению к Каракасу.

Внимание общества традиционно будет приковано не только к самим выступлениям с высокой зеленой трибуны, но и к тому, кто, с кем и когда будет проводить двусторонние и многосторонние встречи. Среди приехавших в ООН "новичков" президент Украины Владимир Зеленский, Болсонару, глава созданного после военного переворота правительства Судана Абдалла Хамдук и Борис Джонсон в качестве премьер-министра Великобритании.

Формально сквозной темой недели высокого уровня является борьба с изменениями климата. Это один из немногих пунктов повестки ГА, по которым возможно некое подобие консенсуса между большинством государств ООН. Однако неофициально местные наблюдатели выделяют в качестве наиболее острого вопроса недавние атаки на два крупнейших предприятия нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", однако США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Германия возложили ответственность за нападение на Иран. По версии Вашингтона и Эр-Рияда, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения отвергли.

Всего в дебатах высокого уровня на Генассамблее ООН примут участие 196 делегаций, освещать их работу будут около 4 тыс. журналистов.

Одна из интриг этой недели - темы, выбранные для заседаний Совета Безопасности ООН высокого уровня. В прошлом году в сентябре в СБ ООН председательствовали США и заседание Совбеза вел Трамп. Сейчас в Совбезе председательствует Россия и повестки заседаний СБ ООН были сформированы не конфронтационные, а объединительные. Первая встреча по теме регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом пройдет 25 сентября, а вторая - по проблемам Африки - 26 сентября.

Как сообщил в интервью ТАСС постпред России Василий Небензя, темы для обсуждения в СБ в ходе недели высокого уровня были выбраны не случайно. "Заседание по сотрудничеству в борьбе с терроризмом с региональными организациями - ШОС, СНГ и ОДКБ - будет полезным и важным, - подчеркнул он. - Ведь их вклад в предотвращение терроризма на евразийском пространстве весьма велик".

Вторая тема - мир и безопасность в Африке, продолжил дипломат. "Африканские проблемы занимают большое, если не подавляющее место в повестке Совета Безопасности", - констатировал он, напомнив, что конфликты в Африке - серьезная угроза для всего мира. "Это заседание мы готовили вместе с нашими друзьями, с африканской тройкой стран в СБ (ЮАР, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея - прим. ТАСС)", - указал постпред РФ. "Мы очень рады, что именно эта тема будет обсуждаться на высоком уровне и благодарны российскому председательству за такой выбор", - сказал в связи с этим политкоординатор постпредства Экваториальной Гвинеи в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, может ли Совбез собраться для обсуждения ситуации вокруг атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Небензя пояснил, что исключать ничего нельзя, однако выразил надежду на то, что "ничего экстраординарного, что заставило бы провести такое заседание, не произойдет".

Для России на предстоящей Генассамблее приоритетными являются вопросы разоружения, например инициатива РФ о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил дипломат. Кроме того, в приоритетный список тем входит международная информационная безопасность, а также работа по недопустимости фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны.

Иран в центре внимания

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за проведение встречи между Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани в ближайшее время для урегулирования разногласий между двумя державами. По оценке наблюдателей, наиболее вероятно, что такая беседа могла бы пройти в Нью-Йорке на неделе высокого уровня ГА ООН. После этого Трамп заявил, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий и считает такое предложение реалистичным. Однако в Тегеране предупредили, что диалог невозможен до тех пор, пока Вашингтон не вернется к исполнению положений ядерной сделки.