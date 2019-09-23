Дуда уверен, что войска США в Польше помогут предотвратить новые военные конфликты

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что американский воинский контингент в республике поможет предотвратить новые военные конфликты. Такое мнение он выразил в понедельник на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы говорили о безопасности в мире, Ближнем Востоке, России. Ответом на ситуацию, которая вырисовывается, является размещение американских подразделений", - сказал он. "Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты", - отметил Дуда, подчеркнув, что считает присутствие союзнических войск в Польше "адекватной реакцией" на политику России в последние годы.

Дуда и Трамп на встрече в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о деталях расширения сотрудничества в сфере обороны. После церемонии подписания журналисты спросили американского лидера, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что Соединенные Штаты видят угрозу со стороны России. Глава Белого дома ответил отрицательно.