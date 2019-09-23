США приветствуют соглашение между властями Сирии и оппозицией по Конституционному комитету

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты положительно восприняли объявление ООН о создании Конституционного комитета Сирии. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша о том, что было достигнуто соглашение между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании Конституционного комитета", - говорится в документе.

Американское внешнеполитическое ведомство назвало это "обнадеживающим шагом" в сторону политического решения конфликта в Сирии.

"Мы ценим работу генсека ООН, спецпосланника [генсека ООН по Сирии Гейра] Педерсена, Турции, России и членов "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция - прим. ТАСС) в достижении этого результата", - отмечает Госдепартамент.