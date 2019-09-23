Король Марокко предложил учредить эффективную международную солидарность в сфере экологии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Африка должна стать приоритетом международных коллективных действий, осуществляемых в интересах окружающей среды. Об этом говорится в обнародованном в понедельник послании короля Марокко Мухаммеда VI участникам саммита по климату в штаб-квартире ООН.

"Несомненно, ухудшение состояние окружающей среды - это достоверный факт. Это также угроза, которой мы должны противостоять сообща", - отметил монарх, слова которого приводит информационное агентство Maghreb Arab Press.

Мухаммед VI заверил, что Марокко со своей стороны снизит объемы выбросов парникового газа на территории страны на 42% к 2030 году. Одновременно с этим, продолжил он, королевство доведет долю возобновляемых источников энергии в общем объеме энергетических мощностей страны до 52%.

"Африка, которая несправедливо страдает от последствий климатических изменений, должна стать приоритетом наших коллективных действий", - подчеркнул король, обращаясь к участникам саммита по климату в штаб-квартире ООН.

"Учредить эффективную международную солидарность, найти стабильное финансирование, осуществить качественное перемещение технологий и знаний - таковы требования, на которые мы должны ориентироваться, чтобы соответствовать благородным устремлениям в сфере климата. Это направления наших обязательств - ради Марокко, ради Африки, ради нашей планеты", - заявил Мухаммед VI.