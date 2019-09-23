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Генассамблея ООН - 2019

Трамп заявил, что встретится с Дудой в течение двух недель

Глава Белого дома не пояснил, собирается ли он отправиться в Варшаву

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречи с польским лидером Анджеем Дудой в течение следующих двух недель.

"Мы договорились провести ряд длительных встреч в течение следующих двух недель", - сказал Трамп перед переговорами с Дудой в Нью-Йорке, где в эти дни начинаются общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом Трамп не пояснил, собирается ли он отправиться в Варшаву, так как Дуда уже посещал Вашингтон в середине июня.

Президент США должен был посетить Польшу с визитом 1-2 сентября, однако в последний момент отменил поездку из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан". Тогда было принято решение, что в Варшаву полетит вице-президент Майкл Пенс.

Теги
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