Трамп допустил, что встретится в ООН с Макроном, чтобы обсудить Иран

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает проведения на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке двусторонней встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по его инициативе с целью обсуждения ситуации вокруг Ирана. Об этом Трамп сообщил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на переговорах с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Нью-Йорке.

"Он всегда может рассчитывать на встречу", - сказал Трамп про Макрона. Одновременно глава администрации США подчеркнул, что желающих встретиться с ним в Нью-Йорке иностранных руководителей оказалось слишком много и Белый дом не смог внести все эти пожелания в его рабочий график. "Все хотят встретиться с США. Принять [запросы] всех мы не можем", - заявил Трамп.

Ранее Макрон сообщил журналистам в Нью-Йорке, что провел первую встречу, посвященную иранскому кризису, с Трампом на полях саммита по климату ООН в понедельник и планирует встретиться с ним и иранским лидером Хасаном Роухани 24 сентября.