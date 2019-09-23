Президент Польши надеется на отмену виз в США для граждан республики к Рождеству

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что США отменят визы для граждан республики до конца текущего года. Об этом он заявил в понедельник на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Если процедуру удастся пройти достаточно быстро, возможно, уже на Рождество можно будет путешествовать", - сказал он. По мнению Дуды, Трамп считает своей "личной амбицией" решение вопроса с отменой американских виз для поляков.

Ранее в ходе встречи с Дудой Трамп информировал, что Вашингтон работает с Варшавой над предоставлением польским гражданам возможности безвизового въезда на территорию Соединенных Штатов.

В начале сентября американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут соблюдены все необходимые критерии.