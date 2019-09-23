Трамп: США не рассматривают никаких силовых действий против КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в данный момент не рассматривают возможность проведения каких-либо силовых действий против КНДР с целью добиться ее денуклеаризации. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке, где в эти дни начинаются общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Журналисты спросили Трампа, рассматривают ли США какие-либо силовые действия против КНДР, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. "Мы не рассматриваем никакие [силовые] действия [в отношении КНДР]. У нас хорошие отношения с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. Посмотрим, что произойдет. Может быть, у нас получится заключить [с ним] сделку, а может и нет", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

"Мы хорошо ладим с Северной Кореей. Мы не рассматриваем никаких действий. Нет причин для [силовых] действий [с нашей стороны]", - добавил глава Белого дома.

Соединенные Штаты считают, что КНДР выполняет обязательства, взятые на себя ранее на двусторонних саммитах, заявил Трамп.

"Откровенно говоря, он держит слово, данное по тем темам, которые мы обсуждали", - подчеркнул глава администрации США, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне и своих личных встречах с ним.

При этом Трамп утверждал, что его не сильно беспокоят испытательные пуски ракет меньшей дальности, периодически осуществляемые Пхеньяном. США не обсуждали с КНДР вариант введения моратория на такие пуски, заявил президент. "Я в действительности не обсуждал это с Ким Чен Ыном. Это никогда не было частью нашей дискуссии. Мы обсуждали ядерные испытания и другие темы", - сказал Трамп.

"У нас [с Ким Чен Ыном] в действительности состоялись две очень хорошие [полноформатные] встречи [в Сингапуре и Ханое]. Вы бы сейчас находились в состоянии войны с Северной Кореей, если бы я не был президентом", - добавил Трамп.

Новый саммит с КНДР

Соединенные Штаты хотели бы понять, какими могут быть итоги нового саммита с КНДР, прежде чем давать согласие на его проведение, заявил также президент США.

"Посмотрим. Сейчас люди хотят, чтобы это произошло. Я хочу знать, что из этого выйдет. Мы многое можем узнать до того, как саммит состоится", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что должно произойти, прежде чем будет проведен новый саммит.

"У нас было два действительно очень успешных саммита. Как вы знаете, смягчения санкций не было, было лишь ужесточение санкций", - отметил он. "Произошло много всего, а в дополнение к этому не было никаких ядерных испытаний за длительный период времени. По крайней мере, мы их не засекали. Отношения очень хорошие. Посмотрим, что получится. Но мы хотели бы посмотреть, можем ли мы что-то сделать, и если да, то это было бы прекрасно, а если нет, то это тоже нормально", - подчеркнул Трамп.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами прошла в Ханое 27 и 28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать соглашение.

30 июня лидеры встретились в третий раз в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.