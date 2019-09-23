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ЕС проведет международную конференцию по кризису беженцев в Венесуэле

Она состоится в конце октября в Брюсселе

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Евросоюз проведет в конце октября в Брюсселе международную конференцию для помощи в разрешении кризиса беженцев в Венесуэле, который возник из-за конфликта в стране. Об этом говорится в заявлении Международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле, встреча которой прошла на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Международному сообществу необходимо сделать больше для оказания поддержки принимающим странам в таких вопросах, как обеспечение жилья, медицинское обслуживание, продовольствие, а также более активной структурной поддержки, направленной на создание экономических возможностей, обеспечения доступа к образованию для детей и интеграцию в принимающие общины. В этой связи МКГ приветствовала объявление ЕС о проведении международной конференции солидарности по венесуэльскому кризису беженцев и мигрантов, которая состоится в Брюсселе в конце октября", - говорится в документе.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГенассамблея ООН - 2019
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