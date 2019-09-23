Участники контактной группы оценили масштаб миграционного кризиса в Венесуэле

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Миграционный кризис в Венесуэле, возникший из-за общественно-политического кризиса в стране, становится одним из крупнейших в современности. Об этом говорится в заявлении Международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле, встреча которой прошла на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Венесуэльский кризис беженцев и мигрантов в настоящее время становится одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени, и его масштабы создают серьезные проблемы для региона", - отмечается в нем.

Участники группы подчеркивают, что "до сих пор 4,3 млн венесуэльцев убежали в основном в соседние страны, которые несут самое большое бремя этого кризиса".

Решение о создании контактной группы по ситуации в Венесуэле было принято на неформальной встрече глав МИД 28 стран ЕС 31 января в Бухаресте. МКГ провела свое первое заседание 7 февраля в Монтевидео. Во встрече приняли участие ряд стран ЕС, Боливия, Коста-Рика, Эквадор и Уругвай. Представители оппозиции и властей Венесуэлы на мероприятии отсутствовали.