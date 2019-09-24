Греция запретит использование одноразовых пластиковых изделий с 2021 года

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Греческое правительство примет к концу этого года новую национальную политику по энергетике и климату с полным запретом на использование одноразовых пластиковых изделий по всей стране с 2021 года, закрытием работающих на лигните электростанций до 2028 года и увеличением доли производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 35% к 2030 году. Об этом объявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН.

Глава правительства сказал, что Греция уже "выполнила свои цели по сокращению выбросов парниковых газов на 2020 год". "Мы производим 20% нашей электроэнергии из возобновляемых источников и планируем достичь доли в 35% к 2030 году", - подчеркнул Мицотакис. По его словам, правительство Греции планирует принять "новую амбициозную национальную стратегию в области энергетики и климата до конца года". "Наша цель - закрыть все электростанции, работающие на лигните (ископаемая слабоуглефицированная древесина - прим. ТАСС), к 2028 году. И мы планируем запретить использование одноразовых пластиковых изделий по всей стране с 2021 года", - сказал он.

Мицотакис констатировал, что изменение климата влияет не только на настоящее, но и будущее страны. "Это также влияет на наше прошлое, может нанести серьезный ущерб объектам культурного и природного наследия, а также нарушить традиционный образ жизни. Греция глубоко обеспокоена потенциальным воздействием изменения климата на наше культурное и природное наследие", - сказал премьер-министр, отметив, что в июне в Афинах проводилась конференция, выводы которой были включены в предложения саммита ООН по климату. "Моя страна намерена созвать встречу высокого уровня в следующем году в Афинах с целью принятия декларации о защите культурного и природного наследия от последствий изменения климата", - добавил Мицотакис.