Джонсон считает, что Трамп сможет заключить новую ядерную сделку с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает президента США Дональда Трампа тем, кто способен заключить с Тегераном новую сделку по иранской ядерной программе. Слова Джонсона, участвующего в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, приводит британское агентство Press Association.

"Это была плохая сделка, и я готов признать, что у нее были многочисленные недостатки. Что ж, давайте заключим новую сделку, - сказал Джонсон в понедельник американским журналистам. - Я думаю, что есть человек, который способен заключить сделку, которая будет лучше этой. Человек, который понимает, как заставить таких трудных партнеров, как Иран, идти до конца. Этот человек - президент Соединенных Штатов, так что, если быть совершенно откровенным, то я надеюсь, что эта [новая] сделка будет сделкой Трампа".

Глава британского кабмина также отметил, что применение военной силы против Ирана - это, по его мнению, "не то, что могло бы помочь в сложившейся ситуации".