Президент Египта: стремление исламистов к власти сохранит нестабильность в регионе

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Нестабильность сохранится на Ближнем Востоке до тех пор, пока политический ислам будет стремиться прийти к власти. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает телеканал Al Arabiya.

"Регион будет оставаться в состоянии нестабильности до тех пор, пока политический ислам будет стремиться к власти, - сказал ас-Сиси. - Египетский народ не примет снова его правления, как это уже было, когда они [исламисты] находились у власти один год". По словам ас-Сиси, его вторая за два месяца встреча с Трампом "отражает прочные отношения и взаимопонимание" между ними.

В июле 2013 года на волне многомиллионных протестов армия Египта отстранила от власти ныне запрещенную в стране исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) и низложила их ставленника - президента Мухаммеда Мурси. После свержения исламистов в Египте резко обострилась обстановка в сфере безопасности, активизировались экстремистские группировки, которые даже спустя шесть лет продолжают совершать теракты и нападения, главным образом на сотрудников силовых структур и армию. Наиболее горячей точкой стал север Синайского полуострова.