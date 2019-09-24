Трамп: США хотят оценить возможные итоги нового саммита с КНДР, прежде чем проводить его

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы понять, какими могут быть итоги нового саммита с КНДР, прежде чем давать согласие на его проведение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Посмотрим. Сейчас люди хотят, чтобы это произошло. Я хочу знать, что из этого выйдет. Мы многое можем узнать до того, как саммит состоится", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что должно произойти, прежде чем будет проведен новый саммит.

"У нас было два действительно очень успешных саммита. Как вы знаете, смягчения санкций не было, было лишь ужесточение санкций", - отметил он. "Произошло много всего, а в дополнение к этому не было никаких ядерных испытаний за длительный период времени. По крайней мере, мы их не засекали. Отношения очень хорошие. Посмотрим, что получится. Но мы хотели бы посмотреть, можем ли мы что-то сделать, и если да, то это было бы прекрасно, а если нет, то это тоже нормально", - подчеркнул американский лидер.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами прошла в Ханое 27 и 28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать соглашение. 30 июня лидеры встретились в третий раз в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.