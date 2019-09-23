Мадуро: проправительственные депутаты вернутся в парламент Венесуэлы во вторник

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/. Проправительственные депутаты возобновят участие в работе Национальной ассамблеи Венесуэлы во вторник. Об этом сообщил в понедельник президент страны Николас Мадуро.

"Завтра парламентский "Блок за перемены", в который входят партии, представляющие Боливарианскую революцию, возвращается в Национальную ассамблею, демонстрирующую неуважение к решениям суда, в соответствии с соглашением о создании Национального совета для диалога", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Мы принесем наши предложения в Национальную ассамблею и посмотрим, готовы ли ее члены исправить положение, в которое попал парламент из-за неуважения к решениям Верховного суда (ВС)", - добавил Мадуро.

16 сентября министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. Министр отметил, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе парламента, который находится под контролем противников действующей исполнительной власти.

Согласно решению ВС Венесуэлы, неуважение Национальной ассамблеи к судебной власти заключается в том, что парламент не выполнил требование о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.