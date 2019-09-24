Лондон приветствует соглашение о создании Конституционного комитета Сирии

ТАСС, 24 сентября. Великобритания приветствует достижение соглашения о создании Конституционного комитета Сирии, считая это положительным шагом на пути к политическому урегулированию в арабской стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.

"После восьми лет ужасающего конфликта это долгожданный первый шаг на пути к миру, в котором так отчаянно нуждается сирийский народ, - отмечается в заявлении. - [Сирийский] режим и его сторонники должны теперь продемонстрировать свою приверженность тому, чтобы найти решение этого конфликта путем добросовестного взаимодействия с Конституционным комитетом".

Рааб также призвал все стороны конфликта в Сирии "срочно вернуться к соблюдению согласованного ранее режима прекращения огня, чтобы обеспечить защиту мирных жителей".

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании Конституционного комитета Сирии, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на посту специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.