В Корее ожидают скорого возобновления переговоров США и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Сеул рассчитывает на скорое возобновление переговоров рабочего уровня между Вашингтоном и Пхеньяном в целях подготовки нового саммита США и КНДР. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я буду ожидать вскоре возобновления переговоров рабочего уровня между США и Северной Кореей в целях подготовки к вашему третьему саммиту с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном]. И я надеюсь, что ваш третий саммит с председателем Ким [Чен Ыном] станет по-настоящему историческим моментом, великим достижением в плане денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Он также сообщил, что во время его пребывания в Нью-Йорке планируется заключение двух новых договоренностей США и Южной Кореи в экономической сфере. "В рамках моего визита в Нью-Йорк мы заключим сделку, предусматривающую увеличение объемов импорта СПГ из Америки", - сказал президент. Кроме того, добавил он, речь идет о соглашении о создании совместного предприятия между двумя автомобилестроительными компаниями Республики Корея и Соединенных Штатов.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнял, что стороны рассчитывают возобновить переговоры рабочего уровня в течение 2-3 недель. Однако эти контакты пока так и не возобновились.