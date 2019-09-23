Австралия расширит сотрудничество в тихоокеанском регионе для борьбы с пластиковым мусором

СИДНЕЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии сфокусируется на расширении сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и борьбе с загрязнением океанов пластиковыми отходами. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пребывающий с официальным визитом в США.

Как сообщает издание The Australian, во время своего выступления в Институте глобальных связей в Чикаго Моррисон подчеркнул, что Австралия "привержена совместной работе по решению проблем, представляющих общий интерес, в том числе в отношении океанов, климата, незаконного промысла и загрязнения пластмассами", и это является одним из ключевых принципов взаимодействия Австралии со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее правительство Австралии анонсировало программу дополнительного финансирования экологических мероприятий на островах Индо-Тихоокеанского региона в размере 500 млн австралийских долларов ($338,3 млн).

Ожидается, что во время своего 10-дневного государственного визита в США, начавшегося в пятницу, 20 сентября, австралийский премьер посетит специальное мероприятие ООН, посвященное проблеме загрязнения океанов пластиковым мусором.