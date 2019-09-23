Страны - участницы Пакта Рио объявили о введении санкций против руководства Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио) приняли в понедельник резолюцию о введении экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы.

В документе, размещенном в Twitter Организации американских государств (ОАГ), в частности, говорится, что страны - участницы Пакта Рио "намерены выявить лица и организации, связанные с режимом Николаса Мадуро и причастные к незаконной деятельности по отмыванию денежных средств, подпольной транспортировке наркотиков, терроризму и его финансированию, и использовать все возможные средства для того, чтобы расследовать деятельность таких лиц, осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию".

Активы, имеющиеся у этих лиц и организаций на территории стран - членов МДВП, будут заморожены. Такие же меры будут приняты в отношении людей, причастных к "серьезным нарушениям прав человека" в Венесуэле. Перечень лиц, в отношении которых будут введены эти санкции, составят органы финансовой разведки стран - участниц Пакта Рио.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.