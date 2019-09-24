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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Зариф обвинил "евротройку" в невыполнении обязательств по ядерной сделке

Европейские страны подражают США, предъявляя вслед за ними "абсурдные требования" к Ирану, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) не выполняют своих обязательств по ядерной сделке, в связи с чем Тегеран в настоящий момент не намерен вести переговоры о возможности заключения нового соглашения по атому.

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"Беспомощность "евротройки" касательно выполнения их обязательств по [ядерной сделке] без разрешений со стороны США очевидна с мая 2018 года", - написал он в понедельник в своем Twitter. По словам Зарифа, европейские страны подражают США, предъявляя вслед за ними к Ирану "абсурдные требования", которые "несовместимы с СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]". "Никакой новой сделки до тех пор, пока не будет соблюдения нынешней", - подчеркнул глава МИД, который находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по СВПД и дает другим его участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению сделки.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений на ядерную исследовательскую деятельность.

Теги
ИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад Джавад
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