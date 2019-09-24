Лондон намерен увеличить расходы на борьбу с потеплением климата до $14,5 млрд

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания за пять лет доведет государственные расходы на борьбу с изменением климата Земли до £11,6 млрд ($14,5 млрд по текущему курсу). Об этом объявил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН.

"Я думаю, все мы пришли к пониманию, что необходимо делать больше, чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата, уничтожение лесов и рифов - естественной среды обитания многих видов, закисление морей, опустынивание и обезлесивание. Возможно, я кажусь ветхозаветным пророком, предрекающим конец света, но вам известно, что я прав. Если мы хотим избежать этой судьбы, мы должны увеличивать вклад своих стран в сокращение уровня выбросов парниковых газов", - сказал Джонсон, добавив, что Великобритания уже добилась больших успехов на этом направлении, а "в течение пяти лет нарастит расходы на борьбу с изменением климата до £11,6 млрд".

В 2021/2022 - 2025/2026 годах Лондон вдвое увеличит расходы на борьбу с потеплением климата из средств, заложенных в бюджет страны на оказание помощи другим государствам. По словам Джонсона, королевство будет активно оказывать другим странам мира помощь в этой сфере, в первую очередь вкладываясь в "зеленую" энергетику и другие технологические решения.

Как ранее сообщила премьерская канцелярия, Великобритания направит £1 млрд ($1,25 млрд) в учрежденный ей фонд, из которого ученым из разных стран мира будут выделяться средства на осуществление перспективных проектов в сфере создания источников чистой энергии. Фонд был назван в честь британки Герты Айртон - изобретательницы и инженера, боровшейся за права женщин в начале XX века. Деньги, которые будут направлены в фонд из британского бюджета, будут в первую очередь направляться на проекты, призванные помочь развивающимся странам мира сократить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу Земли.

Кроме того, £220 млн правительство Джонсона направит на реализацию проектов по сохранению редких видов животных, таких как как снежный барс, суматранский тигр, черный носорог и африканский слон. Еще £40 млн ($49 млн) будет направлено на защиту лесов.