Джонсон выразил уверенность, что за атаками на саудовские нефтяные объекты стоит Иран

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Иран стоял за недавней атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким мнением он поделился в понедельник в интервью телекомпании NBC .

"Мы практически уверены в том, что это был Иран. Учитывая, что были задействованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, у нас нет другой рабочей версии того, как это произошло, - сказал британский премьер. - Это ставит мир в условия очень тяжелого сценария, в очень сложную позицию". В понедельник Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель распространили совместное заявление, в котором назвали очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала с 9,8 млн баррелей в сутки на 5,7 млн баррелей.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.