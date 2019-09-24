Вице-премьер Японии обсудит с вице-президентом США торговое соглашение

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом в понедельник журналистам сообщил представитель японского правительства.

По данным японского агентства Kyodo, на встрече, которая состоится 24 сентября, Асо и Пенс должны будут подтвердить результаты, достигнутые на торговых переговорах профильных министров двух стран.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Представитель японского МИД ранее на брифинге для журналистов также подтвердил соответствующее намерение сторон, подчеркнув, что время до конца сентября у переговорщиков по торговому соглашению еще есть.